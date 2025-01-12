سعر DataHighway (DHX)
سعر DataHighway (DHX) المباشر لليوم هو USD 0.01550495. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DHX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DataHighway الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K
- تغيير سعر DataHighway خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DataHighway مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DataHighway مقابل USD هو $ -0.0046913637 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DataHighway مقابل USD هو $ -0.0062458481 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DataHighway مقابل USD هو $ -0.010763575196371014 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ -0.0046913637
|-30.25%
|60 يوم
|$ -0.0062458481
|-40.28%
|90 يوم
|$ -0.010763575196371014
|-40.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DataHighway: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.41%
+0.55%
-8.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DataHighway's community members will ultimately be incentivized to operate a sophisticated IoT parachain based on Polkadot, where they may stake, govern, mine and otherwise participate using the new DHX token and its associated Decentralized Autonomous Organization (DAO), and Inter-Chain Data Market.
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