توكنوميكس Data Trade Token (DTT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Data Trade Token (DTT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Data Trade Token (DTT) The Digital Trade Alliance Chain (DTC) is a consortium blockchain platform designed to enhance global digital trade. It provides secure, efficient, and scalable infrastructure for digital asset trading, cross-border payments, and decentralized applications. With its native token DTT, DTC supports transaction fees, governance, and ecosystem incentives while enabling real-world applications like supply chain traceability, enterprise tokenization, and mobility solutions. Its purpose is to bridge blockchain technology with traditional industries, driving digital transformation and creating a robust, transparent, and interconnected global trade network. الموقع الرسمي: http://www.datatradechain.net/ الوثيقة البيضاء: https://www.datatradechain.net/DTTEN.pdf اشتر DTT الآن!

توكنوميكس Data Trade Token (DTT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Data Trade Token (DTT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 989.26M $ 989.26M $ 989.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01332403 $ 0.01332403 $ 0.01332403 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00938772 $ 0.00938772 $ 0.00938772 السعر الحالي: $ 0.0098926 $ 0.0098926 $ 0.0098926 معرفة المزيد عن سعر Data Trade Token (DTT)

توكنوميكس Data Trade Token (DTT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Data Trade Token (DTT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DTT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DTT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DTT، استكشف السعر المباشر لتوكن DTT!

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