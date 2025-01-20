سعر Data Trade Token (DTT)
سعر Data Trade Token (DTT) المباشر لليوم هو USD 0.01105899. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Data Trade Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38K
- تغيير سعر Data Trade Token خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ +0.00012823 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ -0.0005776386 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012823
|+1.17%
|30 يوم
|$ -0.0005776386
|-5.22%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Data Trade Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+1.17%
-0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Digital Trade Alliance Chain (DTC) is a consortium blockchain platform designed to enhance global digital trade. It provides secure, efficient, and scalable infrastructure for digital asset trading, cross-border payments, and decentralized applications. With its native token DTT, DTC supports transaction fees, governance, and ecosystem incentives while enabling real-world applications like supply chain traceability, enterprise tokenization, and mobility solutions. Its purpose is to bridge blockchain technology with traditional industries, driving digital transformation and creating a robust, transparent, and interconnected global trade network.
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