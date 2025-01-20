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سعر Data Trade Token (DTT) المباشر لليوم هو USD 0.01105899 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Data Trade Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38K - تغيير سعر Data Trade Token خلال اليوم هو +1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Data Trade Token (DTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ +0.00012823 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ -0.0005776386 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Data Trade Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012823 +1.17% 30 يوم $ -0.0005776386 -5.22% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Data Trade Token (DTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Data Trade Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01092763$ 0.01092763 $ 0.01092763 24 ساعة مرتفع $ 0.01122782$ 0.01122782 $ 0.01122782 عالية طوال الوقت $ 0.01332403$ 0.01332403 $ 0.01332403 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +1.17% تغير السعر (7 أيام) -0.94%

معلومات سوق Data Trade Token (DTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: