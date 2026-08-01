سعر Dat Bih Gah اليوم

السعر المباشر لمشروع Dat Bih Gah (DATBIHGAH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DATBIHGAH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DATBIHGAH.

يحتل Dat Bih Gah حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,211، مع عرض متداول قدره 999.50M DATBIHGAH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DATBIHGAH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00130507، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DATBIHGAH بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-1.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dat Bih Gah (DATBIHGAH)

القيمة السوقية $ 43.21K$ 43.21K $ 43.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.21K$ 43.21K $ 43.21K إمداد دورة التداول 999.50M 999.50M 999.50M إجمالي العرض 999,495,498.509173 999,495,498.509173 999,495,498.509173

القيمة السوقية الحالية لـ Dat Bih Gah هي $ 43.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DATBIHGAH يبلغ 999.50M، مع إجمالي عرض 999495498.509173. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.21K.