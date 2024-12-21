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سعر DASIA (DASIA) المباشر لليوم هو USD 0.063642 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M . يتم تحديث سعر DASIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DASIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 455.68K - تغيير سعر DASIA خلال اليوم هو -0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.03M

أداء سعر DASIA (DASIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ -0.00011226243985002 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ +0.0006003922 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ +0.0004083716 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ +0.002796896326085634 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00011226243985002 -0.17% 30 يوم $ +0.0006003922 +0.94% 60 يوم $ +0.0004083716 +0.64% 90 يوم $ +0.002796896326085634 +4.60%

تحليل سعر DASIA (DASIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DASIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063354$ 0.063354 $ 0.063354 24 ساعة مرتفع $ 0.063821$ 0.063821 $ 0.063821 عالية طوال الوقت $ 0.064443$ 0.064443 $ 0.064443 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -0.20%

معلومات سوق DASIA (DASIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: