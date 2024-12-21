سعر DASIA (DASIA)
سعر DASIA (DASIA) المباشر لليوم هو USD 0.063642. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M. يتم تحديث سعر DASIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DASIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 455.68K
- تغيير سعر DASIA خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.03M
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خلال اليوم، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ -0.00011226243985002 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ +0.0006003922 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ +0.0004083716 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DASIA مقابل USD هو $ +0.002796896326085634 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00011226243985002
|-0.17%
|30 يوم
|$ +0.0006003922
|+0.94%
|60 يوم
|$ +0.0004083716
|+0.64%
|90 يوم
|$ +0.002796896326085634
|+4.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DASIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.17%
-0.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DASIA project is about transforming the media buying landscape with the use of AI. Media buying landscape covers the whole value chain from targeting to content creation. The project’s mission is to create a sustainable Al media ecosystem, promoting responsible and ethical Al usage within the media industry. The project aims to address issues such as the dilemma of digital marketing, the complexity of marketing transmission paths, reduced return on investment in advertising, the difficulty in forming stable cyclical ecological relationships in marketing chains, difficulty in forecasting marketing in advance, challenges in ensuring data security, and improper distribution of interests among roles in the marketing chain.
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