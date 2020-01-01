توكنوميكس Dash Diamond (DASHD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dash Diamond (DASHD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dash Diamond (DASHD) Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. الموقع الرسمي: https://dashdiamond.net/ الوثيقة البيضاء: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf اشتر DASHD الآن!

توكنوميكس Dash Diamond (DASHD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dash Diamond (DASHD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 533.11K $ 533.11K $ 533.11K إجمالي العرض: $ 451.80M $ 451.80M $ 451.80M العرض المتداول: $ 451.79M $ 451.79M $ 451.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 533.11K $ 533.11K $ 533.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 54.7 $ 54.7 $ 54.7 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00117998 $ 0.00117998 $ 0.00117998 معرفة المزيد عن سعر Dash Diamond (DASHD)

توكنوميكس Dash Diamond (DASHD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dash Diamond (DASHD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DASHD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DASHD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DASHD، استكشف السعر المباشر لتوكن DASHD!

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