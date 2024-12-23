سعر Dash Diamond (DASHD)
سعر Dash Diamond (DASHD) المباشر لليوم هو USD 0.00260246. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر DASHD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dash Diamond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.77
- تغيير سعر Dash Diamond خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 437.28M
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خلال اليوم، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ +0.0030592669 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ +0.0039752061 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ +0.0016799744621447876 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0030592669
|+117.55%
|60 يوم
|$ +0.0039752061
|+152.75%
|90 يوم
|$ +0.0016799744621447876
|+182.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dash Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+68.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.
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