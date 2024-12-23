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سعر Dash Diamond (DASHD) المباشر لليوم هو USD 0.00260246 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر DASHD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dash Diamond الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.77 - تغيير سعر Dash Diamond خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 437.28M

أداء سعر Dash Diamond (DASHD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ +0.0030592669 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ +0.0039752061 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dash Diamond مقابل USD هو $ +0.0016799744621447876 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0030592669 +117.55% 60 يوم $ +0.0039752061 +152.75% 90 يوم $ +0.0016799744621447876 +182.11%

تحليل سعر Dash Diamond (DASHD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dash Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 54.7$ 54.7 $ 54.7 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +68.38%

معلومات سوق Dash Diamond (DASHD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: