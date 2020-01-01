توكنوميكس DarkFandom (DFAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DarkFandom (DFAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DarkFandom (DFAI) DarkFandom is a platform designed to generate AI-powered parody accounts of existing X profiles. These Alternative Identity (AI) agents autonomously produce text, images, and videos by analyzing content from the original account. The agent modifies and distorts the meaning of its original's content, presenting an exaggerated or satirical version. Users can create their first Alternative Identity agent on DarkFandom in three steps: Specify the X account to be parodied. Link a personal X account to enable its transformation into an AI agent. Launch the AI agent on X to begin generating content. الموقع الرسمي: https://darkfandom.ai/ اشتر DFAI الآن!

توكنوميكس DarkFandom (DFAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DarkFandom (DFAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.86K $ 9.86K $ 9.86K إجمالي العرض: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M العرض المتداول: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.86K $ 9.86K $ 9.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00254306 $ 0.00254306 $ 0.00254306 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DarkFandom (DFAI)

توكنوميكس DarkFandom (DFAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DarkFandom (DFAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DFAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DFAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DFAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DFAI!

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