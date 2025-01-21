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سعر DarkFandom (DFAI) المباشر لليوم هو USD 0.00202008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M . يتم تحديث سعر DFAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DarkFandom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 988.77K - تغيير سعر DarkFandom خلال اليوم هو +8.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر DarkFandom (DFAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ +0.00015707 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015707 +8.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DarkFandom (DFAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DarkFandom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00178289$ 0.00178289 $ 0.00178289 24 ساعة مرتفع $ 0.00254306$ 0.00254306 $ 0.00254306 عالية طوال الوقت $ 0.00254306$ 0.00254306 $ 0.00254306 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +8.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DarkFandom (DFAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: