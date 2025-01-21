سعر DarkFandom (DFAI)
سعر DarkFandom (DFAI) المباشر لليوم هو USD 0.00202008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M. يتم تحديث سعر DFAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DarkFandom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 988.77K
- تغيير سعر DarkFandom خلال اليوم هو +8.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DFAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DFAI.
خلال اليوم، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ +0.00015707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DarkFandom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015707
|+8.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DarkFandom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+8.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DarkFandom is a platform designed to generate AI-powered parody accounts of existing X profiles. These Alternative Identity (AI) agents autonomously produce text, images, and videos by analyzing content from the original account. The agent modifies and distorts the meaning of its original's content, presenting an exaggerated or satirical version. Users can create their first Alternative Identity agent on DarkFandom in three steps: 1. Specify the X account to be parodied. 2. Link a personal X account to enable its transformation into an AI agent. 3. Launch the AI agent on X to begin generating content.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DFAI إلى AUD
A$0.003232128
|1 DFAI إلى GBP
￡0.0016362648
|1 DFAI إلى EUR
€0.0019392768
|1 DFAI إلى USD
$0.00202008
|1 DFAI إلى MYR
RM0.0090297576
|1 DFAI إلى TRY
₺0.0719552496
|1 DFAI إلى JPY
¥0.3149910744
|1 DFAI إلى RUB
₽0.201805992
|1 DFAI إلى INR
₹0.1748783256
|1 DFAI إلى IDR
Rp33.1160602752
|1 DFAI إلى PHP
₱0.1181544792
|1 DFAI إلى EGP
￡E.0.1015898232
|1 DFAI إلى BRL
R$0.0121810824
|1 DFAI إلى CAD
C$0.0029089152
|1 DFAI إلى BDT
৳0.2463083544
|1 DFAI إلى NGN
₦3.1367600232
|1 DFAI إلى UAH
₴0.0853079784
|1 DFAI إلى VES
Bs0.10908432
|1 DFAI إلى PKR
Rs0.5633195088
|1 DFAI إلى KZT
₸1.07165244
|1 DFAI إلى THB
฿0.068884728
|1 DFAI إلى TWD
NT$0.0661172184
|1 DFAI إلى CHF
Fr0.0018382728
|1 DFAI إلى HKD
HK$0.0157162224
|1 DFAI إلى MAD
.د.م0.0202412016