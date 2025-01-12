سعر DarkCrypto Share (SKY)
سعر DarkCrypto Share (SKY) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.87K. يتم تحديث سعر SKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DarkCrypto Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 440.96
- تغيير سعر DarkCrypto Share خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.74K
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خلال اليوم، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ -0.3890003530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ -0.6530491480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ -0.1337793338952548 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.3890003530
|-34.42%
|60 يوم
|$ -0.6530491480
|-57.79%
|90 يوم
|$ -0.1337793338952548
|-10.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DarkCrypto Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-18.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DarkCrypto Shares (SKY) are one of the ways to measure the value of the DarkCrypto Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DARK close to peg. During epoch expansions the protocol mints DARK and distributes it proportionally to all SKY holders who have staked their tokens in the boardroom. SKY holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the DarkCrypto finance ecosystem.
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