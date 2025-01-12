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سعر DarkCrypto Share (SKY) المباشر لليوم هو USD 1.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.87K . يتم تحديث سعر SKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DarkCrypto Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 440.96 - تغيير سعر DarkCrypto Share خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.74K

أداء سعر DarkCrypto Share (SKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ -0.3890003530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ -0.6530491480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DarkCrypto Share مقابل USD هو $ -0.1337793338952548 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.3890003530 -34.42% 60 يوم $ -0.6530491480 -57.79% 90 يوم $ -0.1337793338952548 -10.58%

تحليل سعر DarkCrypto Share (SKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DarkCrypto Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2,593.69$ 2,593.69 $ 2,593.69 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -18.41%

معلومات سوق DarkCrypto Share (SKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: