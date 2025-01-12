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سعر Dark Wolf (DWOLF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.27K . يتم تحديث سعر DWOLF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Wolf الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.09 - تغيير سعر Dark Wolf خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.21M

أداء سعر Dark Wolf (DWOLF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Wolf مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Wolf مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Wolf مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Wolf مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.14% 30 يوم $ 0 -31.03% 60 يوم $ 0 -17.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dark Wolf (DWOLF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Wolf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00502147$ 0.00502147 $ 0.00502147 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -18.82%

معلومات سوق Dark Wolf (DWOLF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: