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سعر Dark Protocol (DARK) المباشر لليوم هو USD 0.186717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.48K - تغيير سعر Dark Protocol خلال اليوم هو +5.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dark Protocol (DARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ +0.01026501 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ -0.0614972978 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ +0.0927510349 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01026501 +5.82% 30 يوم $ -0.0614972978 -32.93% 60 يوم $ +0.0927510349 +49.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dark Protocol (DARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.149177$ 0.149177 $ 0.149177 24 ساعة مرتفع $ 0.230076$ 0.230076 $ 0.230076 عالية طوال الوقت $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 تغير السعر (1 ساعة) -4.26% تغير السعر (1يوم) +5.82% تغير السعر (7 أيام) -15.75%

معلومات سوق Dark Protocol (DARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: