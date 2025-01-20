سعر Dark Protocol (DARK)
سعر Dark Protocol (DARK) المباشر لليوم هو USD 0.186717. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dark Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.48K
- تغيير سعر Dark Protocol خلال اليوم هو +5.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ +0.01026501 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ -0.0614972978 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ +0.0927510349 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01026501
|+5.82%
|30 يوم
|$ -0.0614972978
|-32.93%
|60 يوم
|$ +0.0927510349
|+49.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.26%
+5.82%
-15.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dark Protocol is a Decentralized Private Liquidity Issuer on the Solana Network - Its purpose is to provide shielded or private liquidity for users and or developers enabling anonymous functionality at scale.
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