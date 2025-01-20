احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DMD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DMD.

سعر Dark Matter Defi (DMD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DMD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Matter Defi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.25 - تغيير سعر Dark Matter Defi خلال اليوم هو -14.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dark Matter Defi (DMD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.49% 30 يوم $ 0 -38.53% 60 يوم $ 0 -27.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dark Matter Defi (DMD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Matter Defi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.747617$ 0.747617 $ 0.747617 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) -14.49% تغير السعر (7 أيام) -17.97%

معلومات سوق Dark Matter Defi (DMD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: