سعر Dark Matter Defi (DMD)
سعر Dark Matter Defi (DMD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dark Matter Defi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.25
- تغيير سعر Dark Matter Defi خلال اليوم هو -14.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Matter Defi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.49%
|30 يوم
|$ 0
|-38.53%
|60 يوم
|$ 0
|-27.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Matter Defi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
-14.49%
-17.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dark Matter DeFi (DMD) is a project our team created with the vision to bring NFT staking with a storyline to the world of DeFi farming. NFT's are everywhere but none really are born with an evolving storyline behind them and we aim to change that. Dark Matter employs its native token, DMD, in all aspects of its ecosystem, including governance. At launch, you are able to stake, pool, and earn DMD. Additional use cases are in development, featuring NFTs and more. As Dark Matter brings forward proven and known use cases, they will always be framed with a twist matching the needs of our community while reflecting our theme. Our focus is on heightening our users' experiences in a fun, and most importantly, profitable, venture.
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