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سعر Dark Magician Girl (DMG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.92K . يتم تحديث سعر DMG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Magician Girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K - تغيير سعر Dark Magician Girl خلال اليوم هو +1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.60M

أداء سعر Dark Magician Girl (DMG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.63% 30 يوم $ 0 +1.77% 60 يوم $ 0 -55.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dark Magician Girl (DMG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Magician Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.86% تغير السعر (1يوم) +1.63% تغير السعر (7 أيام) -14.66%

معلومات سوق Dark Magician Girl (DMG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: