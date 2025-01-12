سعر Dark Magician Girl (DMG)
سعر Dark Magician Girl (DMG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.92K. يتم تحديث سعر DMG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dark Magician Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K
- تغيير سعر Dark Magician Girl خلال اليوم هو +1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.60M
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خلال اليوم، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Magician Girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.63%
|30 يوم
|$ 0
|+1.77%
|60 يوم
|$ 0
|-55.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Magician Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.86%
+1.63%
-14.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.
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