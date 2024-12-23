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سعر Dark Magic (DMAGIC) المباشر لليوم هو USD 0.079429 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 317.71K . يتم تحديث سعر DMAGIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Magic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22 - تغيير سعر Dark Magic خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00M

أداء سعر Dark Magic (DMAGIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Magic مقابل USD هو $ +0.00016634 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Magic مقابل USD هو $ -0.0055192193 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Magic مقابل USD هو $ +0.0215212001 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Magic مقابل USD هو $ +0.01232413943555025 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016634 +0.21% 30 يوم $ -0.0055192193 -6.94% 60 يوم $ +0.0215212001 +27.09% 90 يوم $ +0.01232413943555025 +18.37%

تحليل سعر Dark Magic (DMAGIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Magic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.077269$ 0.077269 $ 0.077269 24 ساعة مرتفع $ 0.079674$ 0.079674 $ 0.079674 عالية طوال الوقت $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -20.83%

معلومات سوق Dark Magic (DMAGIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: