سعر Dark Knight (DKNIGHT)
سعر Dark Knight (DKNIGHT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DKNIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dark Knight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.66
- تغيير سعر Dark Knight خلال اليوم هو -57.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ -0.000102833197278749 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000102833197278749
|-57.72%
|30 يوم
|$ 0
|-70.13%
|60 يوم
|$ 0
|-68.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Knight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-57.72%
-52.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DKNIGHT is the governance token for the Dark KnightSwap DEX on Fantom
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