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سعر Dark Knight (DKNIGHT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DKNIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Knight الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.66 - تغيير سعر Dark Knight خلال اليوم هو -57.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dark Knight (DKNIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ -0.000102833197278749 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Knight مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000102833197278749 -57.72% 30 يوم $ 0 -70.13% 60 يوم $ 0 -68.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dark Knight (DKNIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Knight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.219576$ 0.219576 $ 0.219576 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -57.72% تغير السعر (7 أيام) -52.83%

معلومات سوق Dark Knight (DKNIGHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: