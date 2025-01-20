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سعر Dark Energy Crystals (DEC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Energy Crystals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49K - تغيير سعر Dark Energy Crystals خلال اليوم هو -3.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dark Energy Crystals (DEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.33% 30 يوم $ 0 -0.81% 60 يوم $ 0 -6.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dark Energy Crystals (DEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Energy Crystals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01653925$ 0.01653925 $ 0.01653925 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -3.33% تغير السعر (7 أيام) -7.47%

معلومات سوق Dark Energy Crystals (DEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: