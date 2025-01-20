سعر Dark Energy Crystals (DEC)
سعر Dark Energy Crystals (DEC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dark Energy Crystals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49K
- تغيير سعر Dark Energy Crystals خلال اليوم هو -3.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Energy Crystals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.33%
|30 يوم
|$ 0
|-0.81%
|60 يوم
|$ 0
|-6.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Energy Crystals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-3.33%
-7.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dark Energy Crystals are the in-game currency token for Splinterlands.
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