سعر Dappad (APPA)
سعر Dappad (APPA) المباشر لليوم هو USD 0.00511418. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dappad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.51K
- تغيير سعر Dappad خلال اليوم هو -6.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ -0.000384677232809666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ -0.0008177665 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ -0.0014410542 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000384677232809666
|-6.99%
|30 يوم
|$ -0.0008177665
|-15.99%
|60 يوم
|$ -0.0014410542
|-28.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dappad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.07%
-6.99%
-10.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dappad Launchpad, a connective link that bridges the gap between Layer 2 projects and early investors, boasts a versatile multichain capability. This unique feature empowers the Launchpad to facilitate token launches across various blockchain networks, enhancing accessibility for a diverse range of projects. Through the introduction of an account abstraction model, Dappad Launchpad ensures streamlined user experiences, fostering more straightforward interactions without compromising on security. Our mission is to provide a seamless, secure, and user-friendly journey from project initiation to success. By supporting multichain functionality, we aim to cater to a broader spectrum of projects and investors, promoting success stories across different blockchain ecosystems.
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