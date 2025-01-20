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سعر Dappad (APPA) المباشر لليوم هو USD 0.00511418 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر APPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dappad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.51K - تغيير سعر Dappad خلال اليوم هو -6.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dappad (APPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ -0.000384677232809666 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ -0.0008177665 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ -0.0014410542 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dappad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000384677232809666 -6.99% 30 يوم $ -0.0008177665 -15.99% 60 يوم $ -0.0014410542 -28.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dappad (APPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dappad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00515389$ 0.00515389 $ 0.00515389 24 ساعة مرتفع $ 0.0056236$ 0.0056236 $ 0.0056236 عالية طوال الوقت $ 0.064567$ 0.064567 $ 0.064567 تغير السعر (1 ساعة) -2.07% تغير السعر (1يوم) -6.99% تغير السعر (7 أيام) -10.13%

معلومات سوق Dappad (APPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: