سعر DApp AI (DAP)
سعر DApp AI (DAP) المباشر لليوم هو USD 0.00448625. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DApp AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.87
- تغيير سعر DApp AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ -0.0002579181 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ -0.0000228480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002579181
|-5.74%
|60 يوم
|$ -0.0000228480
|-0.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DApp AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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