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سعر DApp AI (DAP) المباشر لليوم هو USD 0.00448625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DApp AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.87 - تغيير سعر DApp AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DApp AI (DAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ -0.0002579181 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ -0.0000228480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DApp AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002579181 -5.74% 60 يوم $ -0.0000228480 -0.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DApp AI (DAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DApp AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.339135$ 0.339135 $ 0.339135 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق DApp AI (DAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: