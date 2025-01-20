سعر Daoversal (DAOT)
سعر Daoversal (DAOT) المباشر لليوم هو USD 0.474673. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daoversal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 325.61K
- تغيير سعر Daoversal خلال اليوم هو +6.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Daoversal مقابل USD هو $ +0.02887422 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daoversal مقابل USD هو $ +0.0132198803 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daoversal مقابل USD هو $ +0.3640307584 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daoversal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02887422
|+6.48%
|30 يوم
|$ +0.0132198803
|+2.79%
|60 يوم
|$ +0.3640307584
|+76.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daoversal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+6.48%
+10.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies.
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