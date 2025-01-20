سعر daoSOL (DAOSOL)
سعر daoSOL (DAOSOL) المباشر لليوم هو USD 263.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAOSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق daoSOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.88K
- تغيير سعر daoSOL خلال اليوم هو -10.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر daoSOL مقابل USD هو $ -32.1167438462234 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر daoSOL مقابل USD هو $ +57.1445577560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر daoSOL مقابل USD هو $ -2.2905631840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر daoSOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -32.1167438462234
|-10.86%
|30 يوم
|$ +57.1445577560
|+21.70%
|60 يوم
|$ -2.2905631840
|-0.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر daoSOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-10.86%
+25.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stake with the DAOPool to earn double rewards and support all of the Solana community! Each SOL staked in the pool is distributed to the Solana communities’ validators, with the goal of further decentralizing the network while also supporting all DAOs. This MonkeDAO initiative aims to highlight the positive, constructive features of crypto, while serving as a resource for the entire Solana ecosystem.
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