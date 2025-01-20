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سعر DAOLaunch (DAL) المباشر لليوم هو USD 0.01107844 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DAOLaunch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.99 - تغيير سعر DAOLaunch خلال اليوم هو -4.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DAOLaunch (DAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ -0.00048033031925849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ -0.0005810231 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ -0.0013421618 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00048033031925849 -4.15% 30 يوم $ -0.0005810231 -5.24% 60 يوم $ -0.0013421618 -12.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DAOLaunch (DAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DAOLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01097931$ 0.01097931 $ 0.01097931 24 ساعة مرتفع $ 0.01156737$ 0.01156737 $ 0.01156737 عالية طوال الوقت $ 11.49$ 11.49 $ 11.49 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -4.15% تغير السعر (7 أيام) +1.51%

معلومات سوق DAOLaunch (DAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: