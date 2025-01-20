سعر DAOLaunch (DAL)
سعر DAOLaunch (DAL) المباشر لليوم هو USD 0.01107844. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAOLaunch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.99
- تغيير سعر DAOLaunch خلال اليوم هو -4.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ -0.00048033031925849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ -0.0005810231 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ -0.0013421618 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAOLaunch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00048033031925849
|-4.15%
|30 يوم
|$ -0.0005810231
|-5.24%
|60 يوم
|$ -0.0013421618
|-12.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAOLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-4.15%
+1.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAOLaunch is to create an open and inclusive competitive environment for startup investment- the Decentralized Venture Capital concept.DAOLaunch offers retail investors preferential investment conditions depending on their investment performance recorded on the blockchain. Recorded investments are not editable, as all negotiations are all on-chain. DAOLaunch investors can brand themselves as Decentralized Venture Capitalists and much like traditional VCs, they can negotiate more favorable investment terms.DAOLaunch aims to change the structure of shady behind-closed-door investment deals to an open and more competitive deal structure that takes place on the blockchain. This will drastically shake up the startup industry.
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