معلومات سعر DAOBase (BEE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0217365 $ 0.0217365 $ 0.0217365 24 ساعة منخفض $ 0.02173935 $ 0.02173935 $ 0.02173935 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0217365$ 0.0217365 $ 0.0217365 24 ساعة مرتفع $ 0.02173935$ 0.02173935 $ 0.02173935 عالية طوال الوقت $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 أدنى سعر $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +9.23% تغير السعر (7 أيام) +9.23%

سعر DAOBase (BEE) في الوقت الحقيقي هو $0.02173875. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEE بين أدنى سعر $ 0.0217365 وأعلى سعر $ 0.02173935، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEE على الإطلاق هو $ 0.119035، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00840027.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEE -- على مدار الساعة الماضية، +0.00% على مدار 24 ساعة، و +9.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DAOBase (BEE)

القيمة السوقية $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.74M$ 21.74M $ 21.74M إمداد دورة التداول 55.00M 55.00M 55.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DAOBase هي $ 1.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEE يبلغ 55.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.74M.