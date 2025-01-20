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سعر Dao Space (DAOP) المباشر لليوم هو USD 0.00504555 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dao Space الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.41 - تغيير سعر Dao Space خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dao Space (DAOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dao Space مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dao Space مقابل USD هو $ +0.0001460580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dao Space مقابل USD هو $ +0.0004386454 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dao Space مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.45% 30 يوم $ +0.0001460580 +2.89% 60 يوم $ +0.0004386454 +8.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dao Space (DAOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dao Space: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00487988$ 0.00487988 $ 0.00487988 24 ساعة مرتفع $ 0.00509348$ 0.00509348 $ 0.00509348 عالية طوال الوقت $ 0.03322172$ 0.03322172 $ 0.03322172 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) +1.51%

معلومات سوق Dao Space (DAOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: