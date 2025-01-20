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سعر DAO Invest (VEST) المباشر لليوم هو USD 0.00340703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VEST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DAO Invest الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.45K - تغيير سعر DAO Invest خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DAO Invest (VEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DAO Invest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DAO Invest مقابل USD هو $ -0.0001975314 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DAO Invest مقابل USD هو $ +0.0002054939 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DAO Invest مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.10% 30 يوم $ -0.0001975314 -5.79% 60 يوم $ +0.0002054939 +6.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DAO Invest (VEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DAO Invest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00334649$ 0.00334649 $ 0.00334649 24 ساعة مرتفع $ 0.00361768$ 0.00361768 $ 0.00361768 عالية طوال الوقت $ 0.114167$ 0.114167 $ 0.114167 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -0.20%

معلومات سوق DAO Invest (VEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: