معلومات سعر Danaher xStock (DHRX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 214.76 $ 214.76 $ 214.76 24 ساعة منخفض $ 223.15 $ 223.15 $ 223.15 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 214.76$ 214.76 $ 214.76 24 ساعة مرتفع $ 223.15$ 223.15 $ 223.15 عالية طوال الوقت $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 أدنى سعر $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -2.83% تغير السعر (7 أيام) -1.15% تغير السعر (7 أيام) -1.15%

سعر Danaher xStock (DHRX) في الوقت الحقيقي هو $216.83. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DHRX بين أدنى سعر $ 214.76 وأعلى سعر $ 223.15، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDHRX على الإطلاق هو $ 230.48، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 180.2.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DHRX +0.22% على مدار الساعة الماضية، -2.83% على مدار 24 ساعة، و -1.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Danaher xStock (DHRX)

القيمة السوقية $ 173.23K$ 173.23K $ 173.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M إمداد دورة التداول 800.96 800.96 800.96 إجمالي العرض 22,700.0 22,700.0 22,700.0

القيمة السوقية الحالية لـ Danaher xStock هي $ 173.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DHRX يبلغ 800.96، مع إجمالي عرض 22700.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.91M.