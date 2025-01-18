سعر Damoon (DAMOON)
سعر Damoon (DAMOON) المباشر لليوم هو USD 0.058993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Damoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.40
- تغيير سعر Damoon خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Damoon مقابل USD هو $ -0.00016006859355773 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Damoon مقابل USD هو $ -0.0130259788 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Damoon مقابل USD هو $ -0.0108492492 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Damoon مقابل USD هو $ +0.02588663162357844 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016006859355773
|-0.27%
|30 يوم
|$ -0.0130259788
|-22.08%
|60 يوم
|$ -0.0108492492
|-18.39%
|90 يوم
|$ +0.02588663162357844
|+78.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Damoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-0.27%
+2.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fortoon favoors teh brev, and Mr. Damoon ain't no exceptiun. From teh moment he gazed at teh stars as a child, he knew his destinny was among 'em. Every tim a VVS whitelisted MEME token on Cronos reechs $10M Markit Cop or $3M Daily Trodding Volume, we burn 1% of total suppley, up to 20% of burn resorves.
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