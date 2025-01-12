سعر Damex Token (DAMEX)
سعر Damex Token (DAMEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAMEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Damex Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.81
- تغيير سعر Damex Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAMEX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAMEX.
خلال اليوم، كان سعر Damex Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Damex Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Damex Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Damex Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-60.03%
|60 يوم
|$ 0
|-67.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Damex Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+40.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DAMEX إلى AUD
A$--
|1 DAMEX إلى GBP
￡--
|1 DAMEX إلى EUR
€--
|1 DAMEX إلى USD
$--
|1 DAMEX إلى MYR
RM--
|1 DAMEX إلى TRY
₺--
|1 DAMEX إلى JPY
¥--
|1 DAMEX إلى RUB
₽--
|1 DAMEX إلى INR
₹--
|1 DAMEX إلى IDR
Rp--
|1 DAMEX إلى PHP
₱--
|1 DAMEX إلى EGP
￡E.--
|1 DAMEX إلى BRL
R$--
|1 DAMEX إلى CAD
C$--
|1 DAMEX إلى BDT
৳--
|1 DAMEX إلى NGN
₦--
|1 DAMEX إلى UAH
₴--
|1 DAMEX إلى VES
Bs--
|1 DAMEX إلى PKR
Rs--
|1 DAMEX إلى KZT
₸--
|1 DAMEX إلى THB
฿--
|1 DAMEX إلى TWD
NT$--
|1 DAMEX إلى CHF
Fr--
|1 DAMEX إلى HKD
HK$--
|1 DAMEX إلى MAD
.د.م--