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سعر Dalma Inu (DALMA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DALMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dalma Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.03 - تغيير سعر Dalma Inu خلال اليوم هو -6.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dalma Inu (DALMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.12% 30 يوم $ 0 -16.33% 60 يوم $ 0 -46.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dalma Inu (DALMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dalma Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.95% تغير السعر (1يوم) -6.12% تغير السعر (7 أيام) -26.86%

معلومات سوق Dalma Inu (DALMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: