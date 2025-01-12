سعر Dalma Inu (DALMA)
سعر Dalma Inu (DALMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DALMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dalma Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.03
- تغيير سعر Dalma Inu خلال اليوم هو -6.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dalma Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.12%
|30 يوم
|$ 0
|-16.33%
|60 يوم
|$ 0
|-46.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dalma Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.95%
-6.12%
-26.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dalmatian Memecoin, the roadmap includes a utility on the future DalmaSwap DEX platform
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