سعر Dale اليوم

السعر المباشر لمشروع Dale (DALE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DALE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DALE.

يحتل Dale حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,454.37، مع عرض متداول قدره 999.69M DALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DALE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00455105، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DALE بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-6.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dale (DALE)

القيمة السوقية $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K إمداد دورة التداول 999.69M 999.69M 999.69M إجمالي العرض 999,690,649.348755 999,690,649.348755 999,690,649.348755

القيمة السوقية الحالية لـ Dale هي $ 12.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DALE يبلغ 999.69M، مع إجمالي عرض 999690649.348755. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.45K.