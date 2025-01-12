احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DLY.

سعر Daily Finance (DLY) المباشر لليوم هو USD 0.00537541 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Daily Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.48 - تغيير سعر Daily Finance خلال اليوم هو -1.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Daily Finance (DLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ +0.0011133640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ +0.0021506547 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ +0.000748285610889417 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.59% 30 يوم $ +0.0011133640 +20.71% 60 يوم $ +0.0021506547 +40.01% 90 يوم $ +0.000748285610889417 +16.17%

تحليل سعر Daily Finance (DLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Daily Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00536873$ 0.00536873 $ 0.00536873 24 ساعة مرتفع $ 0.00549353$ 0.00549353 $ 0.00549353 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -1.59% تغير السعر (7 أيام) +83.57%

معلومات سوق Daily Finance (DLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: