سعر Daily Finance (DLY)
سعر Daily Finance (DLY) المباشر لليوم هو USD 0.00537541. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daily Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.48
- تغيير سعر Daily Finance خلال اليوم هو -1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ +0.0011133640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ +0.0021506547 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daily Finance مقابل USD هو $ +0.000748285610889417 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.59%
|30 يوم
|$ +0.0011133640
|+20.71%
|60 يوم
|$ +0.0021506547
|+40.01%
|90 يوم
|$ +0.000748285610889417
|+16.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daily Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-1.59%
+83.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BUILDING THE FUTURE OF WEB3 TOGETHER Join a passionate, ready-to-help community of users, developers, and entrepreneurs already using and building on DailyFinance. Daily Finance (DLY) is a project that aims to explore the unlimited potential offered by blockchain technology and provide reliable, transparent and innovative financial solutions to its users. Based on the BEP-20 token standard, DLY operates through the Binance Smart Chain (BSC) network. The main goal of our project is to enable users to transfer their value easily and securely, while also allowing them to increase their value through various applications and services in our ecosystem. Daily Finance is an innovative and inclusive project that aims to revolutionize the financial world using blockchain technology. After making a solid start on the BSC network, we plan to transition to our own private blockchain network. This transition will further strengthen our project and allow us to provide more value and services to our users. Discover your financial freedom with Daily Finance, push the boundaries of blockchain technology.
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