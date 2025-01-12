سعر Daily Active Users (DAU)
سعر Daily Active Users (DAU) المباشر لليوم هو USD 50.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daily Active Users الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.90
- تغيير سعر Daily Active Users خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ +0.00423569 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ -9.3950764050 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ +1.5562626300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00423569
|+0.01%
|30 يوم
|$ -9.3950764050
|-18.58%
|60 يوم
|$ +1.5562626300
|+3.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daily Active Users: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.01%
-2.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Daily Active Users (DAU) is a Farcaster memecoin.
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