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سعر Daily Active Users (DAU) المباشر لليوم هو USD 50.55 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Daily Active Users الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.90 - تغيير سعر Daily Active Users خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Daily Active Users (DAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ +0.00423569 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ -9.3950764050 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ +1.5562626300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Daily Active Users مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00423569 +0.01% 30 يوم $ -9.3950764050 -18.58% 60 يوم $ +1.5562626300 +3.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Daily Active Users (DAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Daily Active Users: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 50.49$ 50.49 $ 50.49 24 ساعة مرتفع $ 50.61$ 50.61 $ 50.61 عالية طوال الوقت $ 482.14$ 482.14 $ 482.14 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -2.57%

معلومات سوق Daily Active Users (DAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: