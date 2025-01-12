سعر DAII (DAII)
سعر DAII (DAII) المباشر لليوم هو USD 0.984015. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAII الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.29
- تغيير سعر DAII خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DAII مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAII مقابل USD هو $ -0.0087798738 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAII مقابل USD هو $ +0.0191535567 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAII مقابل USD هو $ -0.0070157019932935 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0087798738
|-0.89%
|60 يوم
|$ +0.0191535567
|+1.95%
|90 يوم
|$ -0.0070157019932935
|-0.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAII: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.00%
-4.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAII is a stablecoin powered by BitStable and backed by Bitcoin ecosystem collateral assets.
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€0.95449455
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$0.984015
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RM4.41822735
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₺34.834131
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¥155.14964505
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₽100.00544445
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₹84.79257255
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Rp16,131.3908616
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₱58.056885
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₴41.79111705
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