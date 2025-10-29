سعر DAIFUKU المباشر اليوم هو 0.0000156 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DAIFUKU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DAIFUKU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DAIFUKU المباشر اليوم هو 0.0000156 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DAIFUKU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DAIFUKU بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DAIFUKU

معلومات سعر DAIFUKU

الموقع الرسمي لـ DAIFUKU

اقتصاد توكن DAIFUKU

توقعات سعر DAIFUKU

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار DAIFUKU

سعر DAIFUKU (DAIFUKU)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DAIFUKU إلى USD:

--
----
-3.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار DAIFUKU (DAIFUKU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:07 (UTC+8)

معلومات سعر DAIFUKU (DAIFUKU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001472
$ 0.00001472$ 0.00001472
24 ساعة منخفض
$ 0.00001636
$ 0.00001636$ 0.00001636
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001472
$ 0.00001472$ 0.00001472

$ 0.00001636
$ 0.00001636$ 0.00001636

$ 0.00009708
$ 0.00009708$ 0.00009708

$ 0.00001354
$ 0.00001354$ 0.00001354

-0.85%

-3.65%

-6.94%

-6.94%

سعر DAIFUKU (DAIFUKU) في الوقت الحقيقي هو $0.0000156. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DAIFUKU بين أدنى سعر $ 0.00001472 وأعلى سعر $ 0.00001636، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDAIFUKU على الإطلاق هو $ 0.00009708، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001354.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DAIFUKU -0.85% على مدار الساعة الماضية، -3.65% على مدار 24 ساعة، و -6.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DAIFUKU (DAIFUKU)

$ 14.21K
$ 14.21K$ 14.21K

--
----

$ 14.21K
$ 14.21K$ 14.21K

911.03M
911.03M 911.03M

911,025,121.3007833
911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

القيمة السوقية الحالية لـ DAIFUKU هي $ 14.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAIFUKU يبلغ 911.03M، مع إجمالي عرض 911025121.3007833. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.21K.

سجل سعر DAIFUKU (DAIFUKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DAIFUKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAIFUKU مقابل USD هو $ -0.0000050392 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAIFUKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAIFUKU مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.65%
30 يوم$ -0.0000050392-32.30%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو DAIFUKU ( DAIFUKU )

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DAIFUKU (DAIFUKU)

الموقع الرسمي

توقعات سعر DAIFUKU (USD)

كم ستكون قيمة DAIFUKU (DAIFUKU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DAIFUKU (DAIFUKU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DAIFUKU.

تحقق الآن من توقعات سعر DAIFUKU!

عملة DAIFUKU إلى العملات المحلية

توكنوميكس DAIFUKU (DAIFUKU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DAIFUKU (DAIFUKU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DAIFUKU والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DAIFUKU (DAIFUKU)

كم يساوي DAIFUKU (DAIFUKU) اليوم؟
سعر DAIFUKU المباشر في USD هو USD 0.0000156، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DAIFUKU إلى USD الحالي؟
سعر DAIFUKU إلى USD الحالي هو $ 0.0000156. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DAIFUKU ؟
القيمة السوقية لعملة DAIFUKU هي $ 14.21K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DAIFUKU؟
العرض المتداول لتوكن DAIFUKU هو 911.03M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DAIFUKU؟
حقق DAIFUKU سعرًا قياسيًا قدره 0.00009708 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DAIFUKU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001354 DAIFUKU.
ما هو حجم تداول DAIFUKU؟
حجم تداول DAIFUKU المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DAIFUKU هذا العام؟
قد يرتفع DAIFUKU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DAIFUKU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:07 (UTC+8)

تحديثات DAIFUKU (DAIFUKU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,977.17
$112,977.17$112,977.17

-1.45%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,998.18
$3,998.18$3,998.18

-2.40%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04240
$0.04240$0.04240

-8.69%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

-0.73%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1742
$3.1742$3.1742

-17.71%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,998.18
$3,998.18$3,998.18

-2.40%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,977.17
$112,977.17$112,977.17

-1.45%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

-0.73%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6414
$2.6414$2.6414

+0.20%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19479
$0.19479$0.19479

-2.49%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13870
$0.13870$0.13870

+6,835.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003224
$0.00003224$0.00003224

+396.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.103
$2.103$2.103

+180.40%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000369
$0.000000000000000000000369$0.000000000000000000000369

+117.05%