معلومات سعر DAIFUKU (DAIFUKU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001472 $ 0.00001472 $ 0.00001472 24 ساعة منخفض $ 0.00001636 $ 0.00001636 $ 0.00001636 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001472$ 0.00001472 $ 0.00001472 24 ساعة مرتفع $ 0.00001636$ 0.00001636 $ 0.00001636 عالية طوال الوقت $ 0.00009708$ 0.00009708 $ 0.00009708 أدنى سعر $ 0.00001354$ 0.00001354 $ 0.00001354 تغير السعر (1 ساعة) -0.85% تغير السعر (1يوم) -3.65% تغير السعر (7 أيام) -6.94% تغير السعر (7 أيام) -6.94%

سعر DAIFUKU (DAIFUKU) في الوقت الحقيقي هو $0.0000156. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DAIFUKU بين أدنى سعر $ 0.00001472 وأعلى سعر $ 0.00001636، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDAIFUKU على الإطلاق هو $ 0.00009708، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001354.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DAIFUKU -0.85% على مدار الساعة الماضية، -3.65% على مدار 24 ساعة، و -6.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DAIFUKU (DAIFUKU)

القيمة السوقية $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K إمداد دورة التداول 911.03M 911.03M 911.03M إجمالي العرض 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

القيمة السوقية الحالية لـ DAIFUKU هي $ 14.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAIFUKU يبلغ 911.03M، مع إجمالي عرض 911025121.3007833. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.21K.