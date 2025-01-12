سعر DAI Reflections (DRS)
سعر DAI Reflections (DRS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAI Reflections الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75
- تغيير سعر DAI Reflections خلال اليوم هو +2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DAI Reflections مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAI Reflections مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAI Reflections مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAI Reflections مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.14%
|30 يوم
|$ 0
|-44.44%
|60 يوم
|$ 0
|+2.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAI Reflections: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.14%
-5.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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