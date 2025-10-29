معلومات سعر Dagknight Dog (DOGK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00259503 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.98% تغير السعر (1يوم) -3.44% تغير السعر (7 أيام) -8.76%

سعر Dagknight Dog (DOGK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGK على الإطلاق هو $ 0.00259503، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGK -1.98% على مدار الساعة الماضية، -3.44% على مدار 24 ساعة، و -8.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dagknight Dog (DOGK)

القيمة السوقية $ 162.27K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.27K إمداد دورة التداول 2.27B إجمالي العرض 2,267,821,956.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dagknight Dog هي $ 162.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGK يبلغ 2.27B، مع إجمالي عرض 2267821956.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.27K.