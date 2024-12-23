سعر DAEX (DAX)
سعر DAEX (DAX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 352.13K. يتم تحديث سعر DAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.01K
- تغيير سعر DAEX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 354.67M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAX.
خلال اليوم، كان سعر DAEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-70.12%
|60 يوم
|$ 0
|-63.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-60.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAEX is a clearing solution for centralized cryptocurrency trading exchanges. Its clearing service is based on distributed ledger technology. Clearing and settlement rules are preprogrammed into clearing smart contracts on the DAEX clearing chain. The clearing process is automatic without people’s interference. The objectivity of clearing is guaranteed by the consensus mechanism on the clearing chain. Also, customers’ digital assets are registered and stored on the DAEX’s clearing chain. No other institutions or individuals can access these assets without the owner’s permission.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DAX إلى AUD
A$--
|1 DAX إلى GBP
￡--
|1 DAX إلى EUR
€--
|1 DAX إلى USD
$--
|1 DAX إلى MYR
RM--
|1 DAX إلى TRY
₺--
|1 DAX إلى JPY
¥--
|1 DAX إلى RUB
₽--
|1 DAX إلى INR
₹--
|1 DAX إلى IDR
Rp--
|1 DAX إلى PHP
₱--
|1 DAX إلى EGP
￡E.--
|1 DAX إلى BRL
R$--
|1 DAX إلى CAD
C$--
|1 DAX إلى BDT
৳--
|1 DAX إلى NGN
₦--
|1 DAX إلى UAH
₴--
|1 DAX إلى VES
Bs--
|1 DAX إلى PKR
Rs--
|1 DAX إلى KZT
₸--
|1 DAX إلى THB
฿--
|1 DAX إلى TWD
NT$--
|1 DAX إلى CHF
Fr--
|1 DAX إلى HKD
HK$--
|1 DAX إلى MAD
.د.م--