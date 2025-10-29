معلومات سعر DADI Insight Token (DIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 11.58 $ 11.58 $ 11.58 24 ساعة منخفض $ 15.17 $ 15.17 $ 15.17 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 11.58$ 11.58 $ 11.58 24 ساعة مرتفع $ 15.17$ 15.17 $ 15.17 عالية طوال الوقت $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 أدنى سعر $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) -7.87% تغير السعر (7 أيام) -3.07% تغير السعر (7 أيام) -3.07%

سعر DADI Insight Token (DIT) في الوقت الحقيقي هو $11.91. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DIT بين أدنى سعر $ 11.58 وأعلى سعر $ 15.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDIT على الإطلاق هو $ 19.08، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 7.47.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DIT +0.70% على مدار الساعة الماضية، -7.87% على مدار 24 ساعة، و -3.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DADI Insight Token (DIT)

القيمة السوقية $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.86M$ 17.86M $ 17.86M إمداد دورة التداول 551.28K 551.28K 551.28K إجمالي العرض 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DADI Insight Token هي $ 6.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DIT يبلغ 551.28K، مع إجمالي عرض 1500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.86M.