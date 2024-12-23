سعر DAD (DAD)
سعر DAD (DAD) المباشر لليوم هو USD 0.0028528. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر DAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.75K
- تغيير سعر DAD خلال اليوم هو +47.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 714.17M
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خلال اليوم، كان سعر DAD مقابل USD هو $ +0.00091832 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAD مقابل USD هو $ -0.0001129999 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAD مقابل USD هو $ -0.0009882082 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAD مقابل USD هو $ -0.001613393572269498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00091832
|+47.47%
|30 يوم
|$ -0.0001129999
|-3.96%
|60 يوم
|$ -0.0009882082
|-34.63%
|90 يوم
|$ -0.001613393572269498
|-36.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+47.47%
-0.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, committed to creating infrastructure to connect global advertising. Through blockchain technology, we could make advertising data more open and transparent; Through lightning network, small high-frequency settlement in the advertising field becomes possible. Through token economic incentive, each role will be more active to maintain the healthy development of DAD ecology.
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