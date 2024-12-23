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سعر DAD (DAD) المباشر لليوم هو USD 0.0028528 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر DAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DAD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.75K - تغيير سعر DAD خلال اليوم هو +47.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 714.17M

أداء سعر DAD (DAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DAD مقابل USD هو $ +0.00091832 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DAD مقابل USD هو $ -0.0001129999 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DAD مقابل USD هو $ -0.0009882082 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DAD مقابل USD هو $ -0.001613393572269498 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00091832 +47.47% 30 يوم $ -0.0001129999 -3.96% 60 يوم $ -0.0009882082 -34.63% 90 يوم $ -0.001613393572269498 -36.12%

تحليل سعر DAD (DAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00180816$ 0.00180816 $ 0.00180816 24 ساعة مرتفع $ 0.00292028$ 0.00292028 $ 0.00292028 عالية طوال الوقت $ 0.65039$ 0.65039 $ 0.65039 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +47.47% تغير السعر (7 أيام) -0.89%

معلومات سوق DAD (DAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: