سعر Dackie USD (DCKUSD)
سعر Dackie USD (DCKUSD) المباشر لليوم هو USD 0.992879. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.69K. يتم تحديث سعر DCKUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dackie USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 374.01
- تغيير سعر Dackie USD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.47K
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خلال اليوم، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ -0.0025332314 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ -0.0127031917 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ -0.0056063754051869 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0025332314
|-0.25%
|60 يوم
|$ -0.0127031917
|-1.27%
|90 يوم
|$ -0.0056063754051869
|-0.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dackie USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dackie USD (dckUSD) is the algorithmic stablecoin, designed to enhance liquidity and drive growth within the DackieSwap ecosystem across multiple blockchains, dckUSD represents a significant evolution in decentralized finance (DeFi) products. Dackie USD leverages a cutting-edge mint-and-burn mechanism with DACKIE tokens to stabilize its value at 1 dollar. This approach ensures stability and reliability, making dckUSD a robust instrument within the DackieSwap ecosystem.
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