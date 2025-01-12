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سعر Dackie USD (DCKUSD) المباشر لليوم هو USD 0.992879 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.69K . يتم تحديث سعر DCKUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dackie USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 374.01 - تغيير سعر Dackie USD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.47K

أداء سعر Dackie USD (DCKUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ -0.0025332314 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ -0.0127031917 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dackie USD مقابل USD هو $ -0.0056063754051869 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0025332314 -0.25% 60 يوم $ -0.0127031917 -1.27% 90 يوم $ -0.0056063754051869 -0.56%

تحليل سعر Dackie USD (DCKUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dackie USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Dackie USD (DCKUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: