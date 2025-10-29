معلومات سعر DACHU THE CHEF (DACHU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.0029699 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -5.78% تغير السعر (7 أيام) -10.83%

سعر DACHU THE CHEF (DACHU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DACHU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDACHU على الإطلاق هو $ 0.0029699، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DACHU -0.51% على مدار الساعة الماضية، -5.78% على مدار 24 ساعة، و -10.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DACHU THE CHEF (DACHU)

القيمة السوقية $ 475.56K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 475.56K إمداد دورة التداول 955.00M إجمالي العرض 954,998,997.0736979

القيمة السوقية الحالية لـ DACHU THE CHEF هي $ 475.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DACHU يبلغ 955.00M، مع إجمالي عرض 954998997.0736979. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 475.56K.