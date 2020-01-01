توكنوميكس D2 Finance (D2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول D2 Finance (D2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات D2 Finance (D2) D2 Finance brings the sophistication of a top-tier hedge fund on-chain through our institutional grade, options-based vault architecture. Each vault is tactically aligned with the current opportunity landscape, setting them apart from the typical offerings in the DeFi vault sector that often rely on static strategies. This dynamic approach positions them to stay ahead, effectively navigating the markets where static strategies may become less effective over time. Capital is actively managed and traded by the adept D2 quant trading team, which boasts extensive experience (over $1billion AUM) in multiple top-tier hedge funds. الموقع الرسمي: https://d2.finance/ الوثيقة البيضاء: https://gitbook.d2.finance/ اشتر D2 الآن!

توكنوميكس D2 Finance (D2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار D2 Finance (D2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 138.79K $ 138.79K $ 138.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0427673 $ 0.0427673 $ 0.0427673 السعر الحالي: $ 0.04336006 $ 0.04336006 $ 0.04336006 معرفة المزيد عن سعر D2 Finance (D2)

توكنوميكس D2 Finance (D2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس D2 Finance (D2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن D2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن D2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس D2، استكشف السعر المباشر لتوكن D2!

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