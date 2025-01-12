سعر D2 (D2X)
سعر D2 (D2X) المباشر لليوم هو USD 0.00807193. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر D2X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق D2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.91K
- تغيير سعر D2 خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر D2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر D2 مقابل USD هو $ -0.0000948597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر D2 مقابل USD هو $ -0.0000177009 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر D2 مقابل USD هو $ -0.003797940686096668 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ -0.0000948597
|-1.17%
|60 يوم
|$ -0.0000177009
|-0.21%
|90 يوم
|$ -0.003797940686096668
|-31.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر D2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.71%
+13.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
D2 ($D2X) tokens earn Storage Network Tariffs on the ScPrime Decentralized Storage network when storage contracts complete successfully. The ScPrime network is a worldwide network of independent storage providers who earn utility tokens for providing storage to the network. D2 holders will share in these earning by holding the $D2X tokens.
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