توكنوميكس CZ THE GOAT (CZGOAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CZ THE GOAT (CZGOAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CZ THE GOAT (CZGOAT) CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. الموقع الرسمي: https://czthegoat.io/ اشتر CZGOAT الآن!

توكنوميكس CZ THE GOAT (CZGOAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CZ THE GOAT (CZGOAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 136.43K $ 136.43K $ 136.43K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 831.50M $ 831.50M $ 831.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 164.08K $ 164.08K $ 164.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0093404 $ 0.0093404 $ 0.0093404 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002108 $ 0.00002108 $ 0.00002108 السعر الحالي: $ 0.00016317 $ 0.00016317 $ 0.00016317 معرفة المزيد عن سعر CZ THE GOAT (CZGOAT)

توكنوميكس CZ THE GOAT (CZGOAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CZ THE GOAT (CZGOAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CZGOAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CZGOAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CZGOAT، استكشف السعر المباشر لتوكن CZGOAT!

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