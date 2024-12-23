سعر CZ THE GOAT (CZGOAT)
سعر CZ THE GOAT (CZGOAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.45K. يتم تحديث سعر CZGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CZ THE GOAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.42
- تغيير سعر CZ THE GOAT خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 831.50M
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خلال اليوم، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.04%
|30 يوم
|$ 0
|-8.33%
|60 يوم
|$ 0
|-13.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CZ THE GOAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.23%
-1.04%
-14.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.
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