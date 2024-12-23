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سعر CZ THE GOAT (CZGOAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.45K . يتم تحديث سعر CZGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CZ THE GOAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.42 - تغيير سعر CZ THE GOAT خلال اليوم هو -1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 831.50M

أداء سعر CZ THE GOAT (CZGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CZ THE GOAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.04% 30 يوم $ 0 -8.33% 60 يوم $ 0 -13.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CZ THE GOAT (CZGOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CZ THE GOAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0093404$ 0.0093404 $ 0.0093404 تغير السعر (1 ساعة) +1.23% تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -14.04%

معلومات سوق CZ THE GOAT (CZGOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: