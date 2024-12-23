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سعر CZ on Hyperliquid (CZ) المباشر لليوم هو USD 0.381074 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر CZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CZ on Hyperliquid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.16K - تغيير سعر CZ on Hyperliquid خلال اليوم هو -7.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.43M

أداء سعر CZ on Hyperliquid (CZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CZ on Hyperliquid مقابل USD هو $ -0.0316249866052341 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CZ on Hyperliquid مقابل USD هو $ +0.8306733363 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CZ on Hyperliquid مقابل USD هو $ +0.4124541863 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CZ on Hyperliquid مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0316249866052341 -7.66% 30 يوم $ +0.8306733363 +217.98% 60 يوم $ +0.4124541863 +108.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CZ on Hyperliquid (CZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CZ on Hyperliquid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.380355$ 0.380355 $ 0.380355 24 ساعة مرتفع $ 0.415312$ 0.415312 $ 0.415312 عالية طوال الوقت $ 0.800928$ 0.800928 $ 0.800928 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -7.66% تغير السعر (7 أيام) -12.36%

معلومات سوق CZ on Hyperliquid (CZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: