سعر CyreneAI اليوم

السعر المباشر لمشروع CyreneAI (CYAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CYAI.

يحتل CyreneAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,903، مع عرض متداول قدره 999.81M CYAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0024492، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CYAI بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-18.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CyreneAI (CYAI)

القيمة السوقية $ 56.90K$ 56.90K $ 56.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.90K$ 56.90K $ 56.90K إمداد دورة التداول 999.81M 999.81M 999.81M إجمالي العرض 999,812,688.425195 999,812,688.425195 999,812,688.425195

القيمة السوقية الحالية لـ CyreneAI هي $ 56.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CYAI يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999812688.425195. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.90K.