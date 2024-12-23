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سعر Cyphomancer (42) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 850.36K . يتم تحديث سعر 42 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cyphomancer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.59K - تغيير سعر Cyphomancer خلال اليوم هو -11.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 929.89M

أداء سعر Cyphomancer (42) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cyphomancer مقابل USD هو $ -0.000113542351237678 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyphomancer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyphomancer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyphomancer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000113542351237678 -11.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cyphomancer (42)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyphomancer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00149032$ 0.00149032 $ 0.00149032 عالية طوال الوقت $ 0.00405425$ 0.00405425 $ 0.00405425 تغير السعر (1 ساعة) -1.94% تغير السعر (1يوم) -11.04% تغير السعر (7 أيام) -36.65%

معلومات سوق Cyphomancer (42)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: