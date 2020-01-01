توكنوميكس Cypher AI (CYPHER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cypher AI (CYPHER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cypher AI (CYPHER) CypherAl is reinventing how 3D assets are generated, shared, and owned. We provide a platform that allows creators to express their creativity, exhibit their work, and make value by converting their works into NFTs. This can be done with the help of boundless artificial intelligence and blockchain technology. CypherAi revolutionizes digital content creation and interaction using AI technology. It provides versatile utilities, such as: Text-to-3D: Converts text descriptions into realistic 3D models for applications like product design and animation. Text-to-Music: Generates unique music compositions based on text inputs. Text-to-Program: Facilitates rapid code generation from text descriptions. Text-to-NFT: Transforms ideas into unique digital assets for NFT markets. Text-to-Metaverse: Creates virtual environments and elements from text inputs. Text-to-Game: Develops game elements and narratives using text prompts. Investors must purchase CypherAi tokens to access the platform, which also offers earning opportunities through AI-generated outputs. With Ethereum blockchain technology, CypherAi ensures security, transparency, and verifiable transactions, empowering creators globally and providing attractive investment opportunities. الموقع الرسمي: https://cypherai.app الوثيقة البيضاء: https://docs.cypherai.app/ اشتر CYPHER الآن!

توكنوميكس Cypher AI (CYPHER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cypher AI (CYPHER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.48K $ 4.48K $ 4.48K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.48K $ 4.48K $ 4.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cypher AI (CYPHER)

توكنوميكس Cypher AI (CYPHER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cypher AI (CYPHER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CYPHER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CYPHER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CYPHER، استكشف السعر المباشر لتوكن CYPHER!

توقعات سعر CYPHER هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه CYPHER؟ تجمع صفحة توقعات أسعار CYPHER الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر CYPHER الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!