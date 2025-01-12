سعر Cypher AI (CYPHER)
سعر Cypher AI (CYPHER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CYPHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cypher AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.07
- تغيير سعر Cypher AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.16%
|60 يوم
|$ 0
|+18.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cypher AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cypher AI Introducing A More Secure Way to Store And Share Your Private Information a cutting-edge solution prioritizing the utmost protection for sensitive digital credentials. Our innovative and user friendly application will allow you to securely embed text within image, audio, or video files - offering advanced protection for your sensitive information. Users will be able to use the decoder on our website or app to extract the information from each file. Uploaded files and embedded content are never stored or copied within the cloak website or app.
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