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سعر Cypher AI (CYPHER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CYPHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cypher AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.07 - تغيير سعر Cypher AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cypher AI (CYPHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cypher AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -16.16% 60 يوم $ 0 +18.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cypher AI (CYPHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cypher AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03891342$ 0.03891342 $ 0.03891342 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Cypher AI (CYPHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: